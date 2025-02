Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng đêm 12 và sáng ngày 13/2, không khí lạnh sẽ tác động đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Từ ngày 13/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ.

Thời tiết Hà Nội, từ ngày 13/2, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm 12/2 đến ngày 13/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Miền Bắc bước vào "mùa nồm"

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/2, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, đã bước vào chuỗi ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Đáng lưu ý, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Miền bắc sẽ có nhiều ngày nồm ẩm. Ảnh minh hoạ.

Không chỉ có mưa phùn, sương mù, miền Bắc còn phải đối mặt với tình trạng nồm ẩm kéo dài. Từ đêm 12 đến 20/2, hiện tượng nồm ẩm xuất hiện ở khắp khu vực, gây ra nhiều bất tiện cho người dân. Nhà cửa, đồ đạc ẩm ướt, trơn trượt, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Theo bảng nhiệt độ của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội những ngày tới hầu hết đều có mưa phùn và sương mù, khí hậu ẩm ướt kéo dài.

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc khả năng kéo dài đến tháng 4. Các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh và ứng phó. Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em, để tránh bị cảm lạnh. Hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn để tránh sương mù và mưa phùn. Đối với tình trạng nồm ẩm, cần giữ cho nhà cửa thông thoáng, lau chùi thường xuyên để tránh ẩm ướt và trơn trượt.

Dự báo thời tiết 12/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.