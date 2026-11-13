Không khí lạnh suy yếu, nhưng miền Bắc vẫn mưa giông do rãnh gió Tây trên cao, trời rét về đêm và sáng. Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi mưa to cục bộ. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù không khí lạnh tầng thấp đang suy yếu, nhưng rãnh gió Tây trên cao vẫn gây mưa trên diện rộng cho miền Bắc. Cụ thể, từ chiều tối và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sang sáng 13/11, khi rãnh gió Tây di chuyển dần sang phía đông, vùng mưa sẽ thu hẹp, chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều cùng ngày, mưa tại khu vực này cũng giảm dần.

Thời tiết hôm nay 13/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét 22-24 độ 16-18 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh 23-26 độ 18-21 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3 27-30 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3 27-30 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 30-33 độ 22-25 độ TPHCM Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-33 độ 24-26 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/11, sáng nhiều mây, mưa rào và giông; đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở trung tâm thành phố 17-19 độ, các khu vực còn lại 16-18 độ; nhiệt độ cao nhất 23-24 độ.

Tiếp đó, đêm 13 và ngày 14/11, Hà Nội không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần.

Miền Bắc vẫn còn mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiễu động gió đông hoạt động yếu dần, khiến diện mưa ở miền Trung có xu hướng thu hẹp. Sáng 13/11, mưa tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.