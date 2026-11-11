Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi ở Trung Bộ. Miền Bắc có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa rào và giông rải rác. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao khiến nhiều nơi ở Trung Bộ vẫn có mưa lớn trong hôm nay (11/11). Vùng mưa dịch chuyển vào khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Thời tiết hôm nay 11/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét 22-24 độ 15-17 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm 19-22 độ, có nơi trên 22 độ 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm 21-24 độ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh 20-23 độ 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 26-29 độ, có nơi trên 29 độ 22-25 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3 26-29 độ 20-23 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3 31-33 độ 24-26 độ

Cũng trong hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ, do vùng hội tụ gió trên cao di chuyển từ phía tây sang gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc trời rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/11, vẫn chịu tác động của không khí lạnh, sáng nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 22-24 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 280mm; TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày 11/11, khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.