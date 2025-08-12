Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết Hà Nội tiếp diễn nắng nóng trên 36 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Tuy các khu vực trên ngày có nắng nóng, oi bức, nhưng chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý, ở Bắc Bộ từ đêm 14-17/8, có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng thời tiết Hà Nội 13/8, ngày có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ, chiều tối có lúc có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ đang trong thời kỳ mưa nhiều, nên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, cục bộ có nơi 80mm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 13/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.