Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hôm nay (13/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 13/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Yên Lộc (Ninh Bình) 72,6mm, trạm Cầu Rậm (Hà Nội) 71,6mm, trạm An Bình (Phú Thọ) 71,4mm, trạm Tăng Thành (Nghệ An) 117,8mm, trạm Linh Thượng (Quảng Trị) 130,8mm, trạm Hương Nguyên (TP Huế) 134,6mm, trạm Thủy Điện Sê San 4A (Gia Lai) 83,2mm, trạm Nâm Nung (Lâm Đồng) 76,6mm…

Dự báo, từ đêm 13/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực Hà Nội từ đêm 13/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa giông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 13 – ngày 14/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.