Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh di chuyển lệch sang phía đông rồi suy yếu và biến tính dần; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000m.

Do đó, ngày 15/3, ngày bầu cử, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tình trạng này sẽ cải thiện vào buổi chiều khi trời tạnh ráo hơn, nền nhiệt tăng nhẹ. Sáng và đêm duy trì trời rét.

Thời tiết cả nước về cơ bản thuận lợi trong ngày bầu cử. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời lạnh.

Đối với khu vực Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Khu vực phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 15/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.