Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP/WMO Typhoon Committee) đang diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc (từ ngày 10-13/3/2026), các quốc gia thành viên đã thảo luận và thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo cơ chế hoạt động của Ủy ban Bão, từ năm 2000, danh sách tên bão được xây dựng từ các đề xuất của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên và được sử dụng luân phiên trong hoạt động theo dõi và dự báo bão.

Nhiều tỉnh miền núi và đồng bằng phía Bắc phải hứng chịu hậu quả vô cùng nặng nề do hoàn lưu bão số 3 Yagi (năm 2024) gây ra. Ảnh: Đức Hoàng

Trong trường hợp một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hoặc vì những lý do đặc biệt khác, quốc gia thành viên có thể đề nghị loại bỏ tên bão đó khỏi danh sách. Sau khi được chấp thuận, quốc gia đã đóng góp tên ban đầu sẽ đề xuất ba tên thay thế để Ủy ban Bão xem xét và lựa chọn tại các kỳ họp thường niên.

Tại phiên thảo luận của hội nghị lần này, các đại biểu đã xem xét 9 tên bão và Ủy ban Bão đã thống nhất các tên thay thế.

Cụ thể, bão Toraji đổi thành bão Gaeguri; bão Kong-rey đổi thành bão Koki; bão Man-yi đổi thành Dim-sum; bão Usagi đổi thành Hebi; bão Yagi đổi thành Tomo; bão Jebi đổi thành Narae; bão Krathon đổi thành Burapha; bão Trami đổi thành Hoaban và bão Ewiniar đổi thành Tirou.

Đáng chú ý, tên “Hoaban” (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất đã được thông qua để thay thế cho tên bão Trami trong danh sách hiện hành.

Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận đề nghị của Philippines và Việt Nam về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác do mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các cơn bão này đã gây ra trong năm 2025 tại hai nước, bao gồm: Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Matmo, Kalmaegi và Fung-Wong.

Các quốc gia đã đóng góp những tên bão này sẽ đề xuất các tên thay thế để gửi Ủy ban Bão xem xét, lựa chọn để thay thế trong phiên họp thứ 59 năm 2027.

Theo quy định của Ủy ban Bão, các tên bão mới phải đáp ứng một số tiêu chí như: không quá 9 ký tự, dễ phát âm trên các phương tiện truyền thông, không mang ý nghĩa tiêu cực trong ngôn ngữ của các nước thành viên, không phải tên thương mại và không gây nhầm lẫn với tên xoáy thuận nhiệt đới ở các khu vực khác.