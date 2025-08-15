Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 15 đến 17/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối 15 đến đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Bắc mưa lớn nhiều ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ đêm 17 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Riêng thời tiết Hà Nội 16/8, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; nền nhiệt cao nhất 31 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 16/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.