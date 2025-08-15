Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 90mm như: trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115.4mm, trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103.2mm, trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95.8mm, trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141.2mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến trưa nay, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ chiều tối nay đến đêm mai (16/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm.

Từ chiều nay đến đêm mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Miền Bắc có nhiều ngày mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Riêng thời tiết Hà Nội 15/8, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm); với nền nhiệt cao nhất giảm còn 31 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 15/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực vùng núi ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa lớn tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nghệ An có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày có lúc có mưa rào và giông; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.