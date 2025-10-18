Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18 đến hết ngày 19/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày 18/10, ở Nghệ An và khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 19/10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Miền Bắc ban ngày trời nắng. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cũng theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng Hà Nội từ đêm 19/10, trời chuyển mát; từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Dự báo thời tiết ngày 18/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.