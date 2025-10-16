Ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Khí tượng Thủy văn vừa cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (16-25/10/2025), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm. Cụ thể:

Khả năng xuất hiện bão số 12 trên Biển Đông

Hiện nay (16/10), trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông vào khoảng 19-20/10.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh. Tuy nhiên, ông Hiền nhận định, thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

Biển Đông khả năng sắp đón bão số 12. Ảnh minh họa: Lê Dương

Cũng trong thời gian 10 ngày tới, ở miền Bắc rất ít khả năng xuất hiện mưa, lũ lớn trên các sông Bắc Bộ.

Đáng lưu ý, từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét; trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ từ 20/10, gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Mưa lớn ở khu vực miền Trung: Trọng tâm từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi

Từ 16-18/10, ở khu vực từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm, riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500mm.

Miền Trung sắp đón đợt mưa rất lớn. Ảnh minh họa: D.T

Từ sau 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, dự báo trong khoảng 23-26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao.

“Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi”, ông Hiền nhấn mạnh.

Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định.

Rét đậm xuất hiện từ nửa cuối tháng 12

Dự báo xa hơn, Cục trưởng Khí tượng Thủy văn cho biết, trong khoảng ba tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60-75%.

Đáng chú ý, trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/ATNĐ hoạt động; trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Ông Hiền cũng cho biết, rét đậm tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắc Lắk.

Ngoài ra, lũ trên các sông ở Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn. Riêng lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ, đỉnh lũ báo động (BĐ)2-3, có nơi vượt BĐ3, nguy cơ xuất hiện lũ muộn trùng với thời kỳ tích nước hồ chứa.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, lũ tại trạm Tân Châu, Châu Đốc xuống dần, từ nay đến hết tháng 12. Mùa khô 2025-2026, xâm nhập mặn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2024-2025.

Ông Hiền nhấn mạnh, Cục Khí tượng Thủy văn đưa ra những nhận định trên để các bộ, ngành và địa phương chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời, triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.