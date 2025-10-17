Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông chiều 17/10. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 13h ngày 18/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h. Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão trên đảo Lu-Dông (Philippines), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Các chuyên gia nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Cùng với đó, ngày 19/10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025-2026.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau khả năng thành bão đi vào Biển Đông, từ 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Trong khoảng 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.