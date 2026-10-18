Dự báo thời tiết ngày 18/10/2026, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trời nắng với nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 34 độ. Trung Bộ có mưa vài nơi. Phía nam duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn có mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/10, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/10, sáng sớm cũng có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng 34 độ dù đã giữa tháng 10. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, nhiễu động gió Đông trên cao xu hướng hoạt mạnh hơn, các nhiễu động từ biển theo gió Đông đi vào đất liền làm gia tăng tính bất ổn định trong khí quyển.

Do vậy, thời tiết Nam Bộ và TPHCM trong ngày 18-19/10 khả năng sẽ tăng mưa, mưa diện rộng và có thể có mưa lớn. Mưa giông giai đoạn này độ bất ổn định rất cao, mưa lớn cục bộ kèm sấm sét, gió giật rất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày 18/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.