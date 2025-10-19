Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Sáng 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21 độ; Vùng núi và trung du 17–19 độ; Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/10, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc từ 19/10. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng 70-130mm, cục bộ có nơi trên 230mm; ở Hà Tĩnh và Quảng Ngãi 50-100mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20/10, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 19/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm gió nhẹ, ngày gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Gió nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ngày gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Chiều mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.