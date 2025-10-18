Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão thứ 24 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.

Cơn bão này có tên quốc tế là Fengshen, do Trung Quốc đặt, mang ý nghĩa “Thần gió” trong tiếng Trung.

Đến 7h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (từ 62–74 km/h), giật cấp 10.

Hướng di chuyển của bão Fengshen, sắp vào Biển Đông trở thành bão số 12. Nguồn: VNDMS

Dự báo đường đi và diễn biến bão

Theo dự báo, trong sáng 19/10, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào đảo Lu-Dông (Philippines). Đến chiều và tối cùng ngày, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động tại khu vực này trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 12 dự báo sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên. Đến khoảng ngày 22/10, khi tiến gần đến khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão có thể đạt cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Tuy nhiên, đặc điểm của cơn bão số 12 là khi di chuyển vào, Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh. Do không khí lạnh tạo thành vùng chắn ở phía Tây và phía Bắc, bão nhiều khả năng không thể di chuyển thẳng vào Bắc Bộ hoặc lên Trung Quốc, mà sẽ bị hạn chế về hướng di chuyển.

Dưới tác động của không khí lạnh, bão số 12 có khả năng sẽ suy yếu dần sau khi đạt cường độ cực đại ở gần đặc khu Hoàng Sa và có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Cảnh báo gió mạnh, biển động và mưa lớn

Dù khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền không cao, nhưng tác động của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ khiến khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng cao từ 3-4m, biển động mạnh trong những ngày tới.

Đáng chú ý, từ 23-26/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 và không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng, sự tương tác giữa bão và không khí lạnh có thể gây ra nhiều kịch bản mưa khác nhau. Nếu bão vào trước rồi không khí lạnh đến sau, hoặc cả hai ảnh hưởng đồng thời, thì lượng mưa sẽ rất lớn. Trong khi đó, nếu không khí lạnh đến trước và bão vào sau, lượng mưa sẽ giảm đáng kể.

Hiện tại, diễn biến mưa và ảnh hưởng của bão số 12 đến đất liền nước ta vẫn còn nhiều biến động, phụ thuộc lớn vào sự thay đổi của không khí lạnh trong những ngày tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân, đặc biệt tại khu vực ven biển miền Trung và các ngư dân hoạt động trên biển, cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả.