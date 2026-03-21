Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do không khí lạnh tăng cường yếu và xu hướng lệch đông khá rõ nên thời tiết Bắc Bộ chỉ chịu tác động nhẹ.

Cụ thể, ngày 21/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Do ảnh hưởng không khí lạnh yếu lệch đông, thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi.

Thời tiết Hà Nội, sáng 21/3, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ, giảm 2 độ so với hôm qua.

Từ ngày 22-26/3, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam nên thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, nắng xuất hiện trở lại và nhiệt tăng đến 28-29 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 21/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.