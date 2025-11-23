Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (23/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (24/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Hà Nội sắp đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Dự báo chi tiết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.