Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 26/5, rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2-3; trời mát với nhiệt độ cao nhất 27-28 độ.

Thời tiết Hà Nội mát như mùa thu; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Thời tiết Hà Nội dịu mát như mùa thu. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Chiều tối 25 đến 26/5, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h). Từ đêm 26/5, mưa giảm dần.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 26/5/2025 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mua to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

