Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến của bão số 15 (Koto). Theo đó, đêm 25/11, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 của năm 2025 - một con số cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

"Trung bình mỗi năm có khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong khi năm nay, đến thời điểm này đã ghi nhận tới 20 cơn", ông Lâm nói.

Khi vào Biển Đông, bão Koto có cường độ cấp 8, giật cấp 10 và sau 18 giờ bão đã mạnh lên hai cấp. Đến 16h chiều nay (26/11), bão có cường độ cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 11 - mức cường độ mạnh nhất của cơn bão này.

Cũng theo ông Lâm, hiện bão chịu ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới nên trong 24 giờ tới sẽ di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Sau đó, khi thoát khỏi vùng chi phối của áp cao cận nhiệt đới - “dẫn đường” của bão - cơn bão sẽ bắt đầu di chuyển chậm lại trong 24-48 giờ tiếp theo.

Không khí lạnh tác động đến bão như thế nào?

Theo dự báo, trong đêm mai (27/11), một bộ phận không khí lạnh được tăng cường.

Ông Lâm cho biết không khí lạnh không thuận lợi cho sự phát triển của bão, nên khả năng bão suy yếu là rất cao. Từ 29/11 trở đi, bão được dự báo giảm cường độ, còn khoảng cấp 9-10 vào ngày 30/11 và 1/12.

Đáng lưu ý, khi bão di chuyển đến khu vực kinh tuyến 112-113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu khiến “dẫn đường” cho bão giảm, làm bão có xu hướng lệch lên phía Bắc.

Hướng di chuyển của bão số 15 Koto. Nguồn: VNDMS

Về cường độ, trong 24 giờ tới, bão còn di chuyển trong vùng nước biển ấm 27-28 độ. Sau đó, khi không khí lạnh xuống và bão đi vào kinh tuyến 112-113, nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn nên bão suy yếu.

Đồng thời, ông Lâm lý giải thêm, khi không khí lạnh tăng cường tràn xuống sẽ tạo ra chênh lệch khí áp - không khí lạnh là vùng áp cao, còn bão là áp thấp - khiến gió mạnh lên. Điều này đồng nghĩa bão vẫn có thể duy trì gió mạnh trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào hoàn lưu, bão sẽ bắt đầu suy yếu. Đây cũng là lý do từ chiều tối 29/11, bão được dự báo suy yếu dần.

“Bão số 15 được đánh giá có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt từ chiều 28/11 trở đi. Thời điểm này, bão bắt đầu di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 5km/h, nên thời gian tồn tại và cần theo dõi kéo dài, thậm chí đến ngày 2-3/12. Nghĩa là, việc theo dõi cơn bão này có thể phải kéo dài 5-7 ngày”, ông Lâm lưu ý.

Nam Trung Bộ đề phòng mưa, sạt lở đất

Đến thời điểm này, các chuyên gia khí tượng vẫn nhận định diễn biến bão số 15 Koto theo hai kịch bản.

Trong đó, kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão sẽ chuyển hướng lên phía Bắc khi tiến vào vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất khoảng 80%).

Khi đến kinh tuyến 113, bão sẽ đổi hướng đi lên phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng áp thấp này sau đó có thể trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung và tiếp tục suy yếu trên biển. Với kịch bản này, trên đất liền ít khả năng có gió bão.

Tuy nhiên, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

"Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt 16-21/11 vừa qua", ông Lâm nhận định.

Kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%). Lúc này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có thể xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Đồng thời, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn 150-250mm trong giai đoạn từ 29/11-1/12.

Các chuyên gia lưu ý, với cả 2 kịch bản này cần cấm biển tuyệt đối tại khu vực ảnh hưởng, không cho tàu thuyền, ngư dân ra khơi để đảm bảo an toàn.