Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày cuối tuần (28-29/3), vùng núi Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao, có thể xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi kèm giông.

Các chuyên gia nhận định, hội tụ gió không mạnh, lượng mưa nhìn chung không lớn, nhưng đây là thời điểm giao mùa, nên trong cơn giông vẫn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, trời dịu mát. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trong khi đó, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Do ảnh hưởng của sóng lạnh yếu, nên nền nhiệt ở nhiều tỉnh, thành giảm khoảng 1-2 độ.

Còn các tỉnh ở phía Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và phía Nam tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì nắng mạnh, nhiệt độ cao hơn, phổ biến 31-34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/3, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 27-29 độ.

Ngày 29/3, Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời mát.

Tuy nhiên, do vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, từ ngày 30/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng; cường độ gia tăng trong ngày 31/3, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ.

Cũng khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Ngày 31/3, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Từ khoảng 1-2/4, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.