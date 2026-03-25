Chiều 25/3, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ khoảng ngày 30/3-2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, trong đó có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc bắt đầu đón nắng nóng mạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đáng chú ý, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi vượt 36 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, trong hai ngày này, nhiệt độ tăng cao nhất đạt ngưỡng 36 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo ông Thành, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do, từ khoảng ngày 29/3, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông khiến nhiệt độ gia tăng trên nhiều tỉnh, thành.

"Đây không chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 trên các khu vực này, mà còn đến sớm hơn so với quy luật hàng năm", ông Thành cho biết thêm.

Cũng theo ông Thành, theo thống kê trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng tại khu vực này thường bắt đầu từ khoảng tuần thứ hai của tháng 4. Vì vậy, đợt nắng nóng năm nay đến sớm 10-15 ngày so với quy luật thông thường. Điều này cho thấy sự biến đổi thời tiết có những diễn biến rất phức tạp ngay từ đầu mùa hè 2026.

Ông Thành khuyến cáo, do nhiệt độ chuyển nhanh từ mát mẻ sang nắng nóng, người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ 12-16h; đồng thời, cần bổ sung nước, vitamin và đặc biệt chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong những ngày nắng nóng đầu mùa.

TPHCM nắng nóng kéo dài

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong hôm nay (25/3), nắng nóng xảy ra tại khu vực trung tâm TPHCM với nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 39%.

Dự báo, trong 3 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực TPHCM với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-15h.