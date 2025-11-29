Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/11, đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 12-26 độ.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày lạnh hiếm thấy. Ảnh: Tuấn Hùng

Đáng lưu ý, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua những ngày cuối tháng 11 với cảm giác lạnh hiếm thấy, đặc biệt là vào đêm và sáng sớm. Ngày 29/11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này duy trì ở mức 20-23 độ.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt lạnh đang diễn ra ở Nam Bộ có khả năng kéo dài ít nhất tới ngày 3/12. Sau thời điểm này, không khí lạnh sẽ có dấu hiệu suy giảm nhẹ, nền nhiệt tăng lên và nắng ấm sẽ gia tăng trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 29/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.