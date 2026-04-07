Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ghi nhận ngày 6/4 có nơi trên 40 độ như các trạm: Tây Hiếu (Nghệ An) 40.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.1 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 40.2 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Dự báo, ngày 7-8/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/4, sáng nhiều mây, không mưa, nhiệt độ phổ biến 26-28 độ; trưa và chiều nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi cao hơn 36 độ.

Sau đó, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, ngày 8-9/4, Hà Nội có mưa giông về chiều tối và đêm, có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh; nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, còn 33-34 độ, trời oi nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 7/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.