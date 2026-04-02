XEM VIDEO:

Chiều 2/4, bà Nguyễn Thanh Hoa, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 3 vừa qua đã ghi nhận hai đợt không khí lạnh gây rét và mưa tại khu vực Bắc Bộ, thậm chí một số nơi xuất hiện mưa lớn vượt giá trị lịch sử.

Tuy nhiên, nền nhiệt trung bình tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn cao hơn từ 1-3 độ C so với trung bình nhiều năm.

Dự báo trong tháng 4, không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ nén rãnh áp thấp, gây mưa giông chuyển mùa tại miền Bắc.

Bà Hoa nhấn mạnh: "Trong mưa giông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh".

Ngoài ra, bà Hoa cũng cho biết, trên phạm vi cả nước cũng có khả năng xảy ra các đợt mưa giông diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Trong tháng này, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là thấp.

Nắng nóng trên phạm vi cả nước gia tăng.

Tuy nhiên, theo bà Hòa, thời kỳ này, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên cả nước với cường độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

"Nền nhiệt trong tháng 4 tại các khu vực này được dự báo cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5-1,5 độ", bà Hoa nhận định.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa trong tháng tại nhiều nơi có xu hướng thiếu hụt. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có thể thiếu hụt khoảng 30-60mm; các khu vực khác từ 15-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.



