Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ đêm 7 và ngày 8/6 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ đêm 8 và ngày 9/6, mưa rào và giông mở rộng khắp miền Bắc, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm).

Thời tiết Hà Nội khả năng có mưa giông vào chiều tối. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Cũng trong đêm 7 ngày 8/6, Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35–37 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian nắng nóng 11-16h.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 8/6 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngày 8/6, là ngày thi thứ hai của hơn 115.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập 2025, thời tiết Hà Nội, khung giờ từ 7-12h, không mưa, trời nắng, nhiệt độ 28-34 độ, gió đông nam 2-3m/s; từ 12-17h, trời nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa giông, nhiệt độ 32-35 độ, gió đông nam 2-3m/s.

Riêng thời tiết khu vực TPHCM, do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam hoạt động nên mưa nhiều, có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dự báo thời tiết đêm 7- ngày 8/6/2025 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.