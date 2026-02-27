Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (27/2), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chung (40 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù; Lương Thị Thanh Hằng (37 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Ngọc Hoài Bảo (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng) mỗi bị cáo 13 năm tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng về tội danh này, 27 bị cáo khác cũng bị tuyên từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 13 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, do biết nhiều người có thẻ tín dụng tại các ngân hàng có nhu cầu rút tiền mặt nên tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH TVX Group để tư vấn rút tiền.

Trần Văn Xuân là giám đốc, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của công ty. Hoàng Trọng Vỹ là phó giám đốc tài chính, ứng tiền trước trả vào tài khoản của khách hàng, thanh toán các khoản chi phí và chia lợi nhuận.

Để thực hiện hành vi phạm tội, từ tháng 2-12/2022, Xuân và Vỹ thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký/mượn/thuê gian hàng ảo thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán điện tử; mua sắm máy móc, bàn ghế, điện thoại; thuê người lập trang web CRM, tài khoản mạng xã hội.

Tiếp đó, Xuân và Vỹ thuê Nguyễn Thị Kim Chung làm thủ tục đăng ký cổng thanh toán trực tuyến, mở gian hàng ảo và duy trì hoạt động của hệ thống bán hàng; thuê Lương Thị Thanh Hằng tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên telesale tư vấn khách hàng, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ và chuyển cho trưởng nhóm (leader); thuê Nguyễn Ngọc Hoài Bảo làm nhân viên IT phân bổ dữ liệu khách hàng cho nhân viên, thẩm định số tiền đã trừ trong tài khoản tín dụng của chủ thẻ...

Xuân và Vỹ tổ chức thực hiện việc chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ tín dụng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM với quy trình như sau:

Bước 1: Telesale sử dụng ứng dụng gọi 1 chiều Eyebeam để gọi cho chủ thẻ tín dụng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng và tư vấn chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của thẻ tín dụng về tài khoản ATM để chi tiêu tiền mặt. Khách hàng không tốn phí rút tiền (trong khi phí rút tiền tại trụ ATM là 4%) và được tham gia trả góp từ 3-12 tháng.

Nếu khách hàng đồng ý giao dịch, Telesale sẽ yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin gồm số thẻ, ngày hết hạn, số CVV và số tài khoản thẻ ATM mà khách hàng muốn nhận tiền.

Bước 2: Leader truy cập vào gian hàng trực tuyến, nhập thông tin thẻ của khách để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP xác thực đến chủ thẻ, Leader gọi điện yêu cầu cung cấp mã với lý do để nhập vào cửa hàng trực tuyến.

Bước 3: Sau khi nhận được tiền từ cổng thanh toán điện tử, Vỹ chuyển vào tài khoản ATM của khách hàng, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Nếu có người thắc mắc về khoản chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau rồi chặn liên lạc.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 19/2 đến 28/12/2022, Xuân, Vỹ và các đồng phạm đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 210 nạn nhân.