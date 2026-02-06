Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 6/2, TAND TPHCM tuyên án đối với 25 bị cáo trong vụ án buôn lậu và đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI (thuộc Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình (cựu Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa) và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị cáo Bình) cùng mức án 30 năm tù về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Hiện, Bình và Nhung đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với hai bị cáo này.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đ.N

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó) và Nguyễn Minh Thành (cựu Phó Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) mỗi bị cáo 7 năm tù; Trần Trung Nhân (cựu Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật) 9 năm tù, Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) 6 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Cục Thú y) 1 năm 9 tháng 18 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; bị cáo Nguyễn Phú Thái (cựu chuyên viên Cục Thú y) 3 năm nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

16 bị cáo còn lại có mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù về tội Buôn lậu.

Theo cáo buộc, Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung đã thành lập 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bán cho các doanh nghiệp, đại lý tại Việt Nam.

Ngoài ra, để thu được lợi nhuận cao, vợ chồng Bình còn tổ chức nhập khẩu trái phép các mặt hàng bột huyết, bột xương, bột thịt xương, có nguồn gốc từ động vật nhai lại ở những quốc gia thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ có dịch bệnh bò điên.

Theo HĐXX, các bị cáo trong vụ án biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu các sản phẩm động vật của loài nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên, chỉ cho nhập khẩu từ các nước có thỏa thuận thú y với Việt Nam. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu được rất lớn, các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật để nhập khẩu loại hàng này từ châu Âu về Việt Nam.

Để thực hiện được việc này, Bình và Nhung đã chỉ đạo nhân viên đặt làm giả nhiều con dấu kiểm dịch của cơ quan thú y các quốc gia khác nhau và sử dụng các con dấu này đóng lên các giấy chứng nhận kiểm dịch giả; khai báo gian nguồn gốc xuất xứ của lô hàng, khai gian loại mặt hàng...

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2018-2023, vợ chồng Bình, Nhung đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho các bị cáo là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI để bỏ qua, không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, không làm đúng quy định trình tự để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

HĐXX cho biết trong số các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước, bị cáo Bạch Đức Lữu là chi cục trưởng và giữ vai trò lãnh đạo cao nhất; đã nhận 1,2 tỷ đồng từ cấp dưới là bị cáo Trần Trung Nhân.

Bị cáo Lý Hoài Vũ dù nhận thức rõ về quy trình kiểm dịch nhưng vẫn nhận số tiền 800 triệu đồng từ bị cáo Nhân; bị cáo Trần Trung Nhân là trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện đã trực tiếp nhận hơn 2,9 tỷ đồng từ doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2018-2023.