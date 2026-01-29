Ngày 29/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Rumhomes - Công ty Rumhomes) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2020, Đào chỉ đạo các nhân viên của Công ty Rumhomes chạy chương trình quảng cáo trên các trang mạng xã hội về việc công ty này có khả năng mua xe ô tô với giá rẻ hơn giá thị trường khi áp dụng các voucher giảm giá.

Bị cáo Trần Thị Đào. Ảnh: CT

Khi khách hàng đồng ý mua, Công ty Rumhomes cam kết sẽ đại diện khách hàng thực hiện thủ tục mua và thanh toán xe ô tô các loại với mức giá được áp dụng voucher giảm giá (từ 70-200 triệu đồng).

Sau khi thỏa thuận với khách hàng, Đào liên hệ với nhân viên đại lý để tìm xe, chuyển tiền đặt cọc. Khi đại lý giao xe, khách hàng thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với hãng xe. Đến tháng 8/2020, Công ty Rumhomes đã ký kết hợp đồng và giao được xe cho một số khách hàng.

Việc áp dụng voucher khi mua xe là có thật. Tuy nhiên, số lượng voucher rất ít so với số khách hàng có nhu cầu mua xe. Do đó, để giữ uy tín và niềm tin với khách hàng, Đào phải bỏ tiền túi ra mua xe với giá ngang bằng giá thị trường để giao cho khách.

Đến tháng 10/2020, do bản thân mắc nợ nhiều người, Đào không còn khả năng tiếp tục mua xe để giao cho khách và không mua được xe với giá rẻ.

Sau đó, Đào lập một tài khoản Zalo mang tên “Thanh tra CP chị Phương” rồi tự nhắn tin vào tài khoản Zalo chính của mình, thông báo sắp có một lượng lớn xe ô tô về. Sau đó, Đào gửi lại nội dung tin nhắn cho khách hàng.

Đào còn đưa ra thông tin có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe ô tô được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng bị cáo, 18 người bị hại đã ký hợp đồng ủy quyền mua bán xe và chuyển cho Đào hơn 8,4 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đào không tiến hành mua xe theo thỏa thuận mà sử dụng để trả nợ các khoản vay cá nhân, bù lỗ để mua xe cho các khách hàng ủy quyền mua xe trước đó…

Khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo cơ quan công an. Sau khi vụ việc vỡ lở, Đào đã trả lại cho các bị hại hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Đào thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.