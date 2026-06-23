Colombia ra quân World Cup 2026 như ý, với thắng lợi 3-1 trước Uzbekistan, đưa họ vươn lên dẫn đầu bảng K, dù có đội bóng hùng mạnh và tham vọng Bồ Đào Nha góp mặt.

Daniel Munor mở tỷ số cho Colombia ở phút 40, nhưng Uzbekistan đã gỡ hòa (60’) nhờ công của Fayzullaev.

Có 3/4 chuyên gia dự đoán Colombia thắng CHDC Congo, 1 người chọn hòa. Ảnh: Allevents

Sức ép tiếp tục được đại diện Nam Mỹ tạo ra cho đoàn quân của Cannavaro, và đã được Luis Diaz cụ thể ưu thế bàng bàn nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 5 phút sau đó. Vào thời gian đá bù giờ (90+9’), Jaminton Campaz ấn định chiến thắng 3-1 cho Colombia.

Trong khi đó, CHDC Congo đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của lượt trận đầu tiên World Cup 2026, khi buộc Bồ Đào Nha mạnh hơn hẳn, phải chia điểm.

Joao Neves mở tỷ số sớm cho Bồ Đào Nha, khiến CHDC Congo phần nào mất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau đó họ đã lấy lại khí thế chiến đấu, thể hiện bản lĩnh và sự mạnh mẽ, ngăn không cho Ronaldo và các đồng đội chơi theo ý đồ.

.Colombia đang nhắm tới một chiến thắng khác, vì điều đó sẽ đưa họ vào vòng đấu loại World Cup 2026. Tuy nhiên, CHDC Congo không dễ để đối thủ đạt mục tiêu.

Luis Diaz và đồng đội sẽ tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ của họ? Anh: X Luis Diaz

Sau màn trình diễn trước Bồ Đào Nha được khen ngợi, CHDC Congo muốn cho mọi người thấy, họ trở lại sân chơi World Cup, lần đầu tiên sau 52 năm, không phải để cho có. Đội bóng này cũng hạ quyết giành được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.

Colombia sẽ trông chờ vào sự sáng tạo của các ngôi sao như Luis Diaz, James Rodriguez để tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật và chặt chẽ của CHDC Congo.

Dự đoán tỷ số của cặp đấu này, chuyên gia bóng đá ESPN cho rằng, Colombia sẽ thắng tối thiểu 1-0 CHDC Congo. Trong khi đó, chuyên gia Chris Sutton lựa chọn kết quả Colombia 2-1 CHDC Congo.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Colombia, cũng được Sportskeeda chọn lựa.

Riêng chỉ có chuyên gia Sportsmole tin vào một kết quả hòa giữa hai đội, với tỷ số Colombia 1-1 CHDC Congo.

Đội hình dự kiến:

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa.