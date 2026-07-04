Canada đã giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhờ bàn thắng quý giá ở phút 90+2 của Stephen Eustaquio vào lưới Nam Phi. Và giờ đây, nước đồng chủ nhà hướng tới làm nên lịch sử hơn nữa: lọt vào tứ kết giải đấu.

Maroc được các chuyên gia dự đoán sẽ thắng Canada. Ảnh: B/R Football

Để làm được điều đó, đoàn quân của HLV Jesse Marsch cần phải vượt qua được đối thủ hùng mạnh Maroc, những người đứng top 4 tại World Cup 2022 và đặt mục tiêu tiến xa hơn thế tại giải năm nay.

Ở trận đấu vòng 32 đội, Maroc đã ‘sống sót’ sau loạt đấu cân não với Hà Lan. Họ gặp thách thức lớn khi để đối phương vượt lên, xuyên thủng mành lưới ở phút 73.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu kiên cường của các nhà vô địch châu Phi, cuối cùng đã được đền đáp khi Issa Diop đánh đầu gỡ hòa vào phút 90+1.

Sau 2 hiệp phụ không bên nào ghi được bàn thắng, Maroc và Hà Lan bước vào loạt đấu penalty phân định thắng thua. Cả 2 đội đều không làm tốt lắm và Maroc đã giành phần thắng 3-2.

Maroc là đội châu Phi đầu tiên giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp tại 2 kỳ World Cup khác nhau. Lấy vé vào vòng 1/8 là phần thưởng xứng đáng cho một Maroc đầy nỗ lực, đã thực hiện tới 801 đường chuyền trước một Hà Lan chơi thực dụng.

Thử thách tiếp theo của Hakimi và đồng đội là Canada, đối thủ mà Maroc chiếm ưu thế trong 3 lần gặp mặt trước đây, với 2 thắng và 1 hòa.

Lần gần nhất Canada và Maroc gặp nhau là tại vòng bảng World Cup 2022, và đại diện châu Phi đã thắng 2-1.

Liệu Canada có thể làm đào lõn dự đoán? Ảnh: B/R Football

Tuy Canada là nước đồng chủ nhà World Cup, nhưng do chỉ xếp thứ 2 bảng B, nên họ đã phải di chuyển đến Mỹ chơi từ vòng 32 đội. Điều đó có nghĩa, họ không còn lợi thế sân nhà.

Không nghi ngờ gì, Maroc được đánh giá cao hơn Canada ở trận đấu này. Họ thể hiện tốt từ đầu giải, dù đụng các đối thủ đáng gờm như Brazil hay mới nhất là Hà Lan.

Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá châu Phi, Ed Dove, dù Canada có dùng ‘chiêu’ nào để đấu đối thủ thì Maroc cũng đủ phẩm chất lẫn kinh nghiệm và khí thế chiến đấu để vượt qua, giành chiến thắng chung cuộc.

Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán Maroc lấy vé vào tứ kết World Cup 2026, với kết quả thắng 2-1 Canada, tương tự như 4 năm trước.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda nghĩ rằng, Maroc thắng Canada với tỷ số tối thiểu 1-0.

Đội hình dự kiến:

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi.

Maroc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.