World Cup 2026 đã xác định 6/8 cặp đấu ở vòng 1/8 sau khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia trong trận đấu giàu cảm xúc tại vòng 1/16.

Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng 2-1 trước Croatia, qua đó đoạt vé đi tiếp và tạo nên một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng sau: Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha. Đây được xem là màn so tài rất đáng chú ý giữa hai đại diện hàng đầu châu Âu.

Cristiano Ronaldo lần đầu tiên ghi bàn ở vòng knock-out World Cup - Ảnh: ESPN

Tây Ban Nha trước đó thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Áo. Trong khi đó, Bồ Đào Nha phải trải qua trận đấu khó khăn hơn nhiều trước Croatia, đội bóng giàu kinh nghiệm và luôn biết cách tạo áp lực ở các trận knock-out.

Ngoài cặp Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, vòng 1/8 còn có nhiều màn so tài đáng chú ý. Canada sẽ gặp Morocco, sau khi lần lượt vượt qua Nam Phi và Hà Lan. Morocco tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở sân chơi World Cup khi loại Hà Lan sau loạt luân lưu.

Paraguay, đội gây bất ngờ khi hạ Đức trên chấm 11m, sẽ chạm trán Pháp. Brazil gặp Na Uy sau các chiến thắng cùng tỷ số 2-1 trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà.

Ở nhánh khác, Mexico đối đầu Anh, trong khi chủ nhà Mỹ gặp Bỉ. Hai cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ được xác định sau ba trận còn lại của vòng 16 đội, trong đó có các đội như Argentina, Colombia, Thụy Sĩ và Ai Cập.

Lịch thi đấu World Cup 2026 - Vòng 1/8 NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 05/07 00:00 Canada vs Maroc VTV3, VTV6 05/07 04:00 Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6 06/07 03:00 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6 06/07 07:00 Mexico vs Anh VTV3, VTV6 07/07 02:00 Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6 07/07 07:00 Bỉ vs Mỹ VTV3, VTV6 07/07 23:00 Úc/ Ai Cập vs Argentina/ Cape Verde VTV3, VTV6 08/07 03:00 Thụy Sĩ vs Colombia/ Ghana VTV3, VTV6

Video Anh 2-1 CHDC Congo (nguồn: VTV)