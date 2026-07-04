0h ngày 5/7, sân NRG:

Sau kỳ tích tại Qatar, Maroc tiếp tục tiến bước mạnh mẽ khi lên ngôi giải vô địch châu Phi hồi đầu năm, sau trận chung kết gây nhiều tranh cãi.

Đội bóng Bắc Phi hùng dũng vào vòng 1/8 World Cup 2026 với chuỗi 33 trận bất bại đầy ấn tượng.

Lối chơi kỷ luật là điểm tựa biến Maroc trở thành tập thể đáng gờm nhất giải đấu. Các tài năng trẻ Bouaddi, El Khannouss hay Saibari đang kết hợp hoàn hảo với kinh nghiệm của hai ngôi sao đẳng cấp Hakimi và Brahim Diaz.

Maroc tràn trề hi vọng tiến sâu ở World Cup 2026, bất chấp đối thủ ở trận đấu vòng 1/8 là đồng chủ nhà Canada. Ảnh FIFA

Sở hữu nguồn năng lượng dồi dào cùng chất lượng đội hình đồng đều, Maroc luôn sẵn sàng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Nhiều thời điểm, họ hoàn toàn lấn lướt Hà Lan ở vòng 1/16.

Trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, nhưng Maroc mới là đội chơi hay hơn, kiểm soát bóng 70% và chỉ để Hà Lan tung ra hai cú sút trúng đích.

Nếu không có màn trình diễn xuất thần của thủ thành Bart Verbruggen với 5 pha cứu thua, đại diện châu Phi có lẽ đã giành chiến thắng thuyết phục trong thời gian thi đấu chính thức.

Bởi vậy, cuộc chạm trán Canada tại vòng tứ kết không phải thử thách quá lớn với Maroc.

Đồng chủ nhà Canada chắc chắn vẫn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Houston, nhưng họ vừa phải chật vật vượt qua Nam Phi nhờ bàn thắng phút bù giờ tại vòng 1/16.

Trước đó, đoàn quân HLV Jesse Marsch được hưởng lợi từ bảng đấu dễ. Canada mở màn bằng trận hòa 1-1 với Bosnia, thắng đậm Qatar 6-0, rồi thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ.

Đội bóng Bắc Phi được đánh giá cao hơn Canada - Ảnh: Fox

Mất ngôi đầu bảng, Canada không còn cơ hội chơi 2 trận tiếp theo vòng knock-out trên sân nhà. Thay vào đó, họ phải liên tục di chuyển từ Los Angeles đến Houston, khiến lợi thế sân bãi gần như không còn.

Nếu Canada tạo nên bất ngờ, họ sẽ chạm trán Pháp hoặc Paraguay. Tuy nhiên, điều đó vô cùng khó khăn, vì phải thi đấu với đối thủ mà Canada chưa từng đánh bại ở cấp độ ĐTQG, thua 3/4 lần gặp nhau gần nhất.

Được đánh giá nhỉnh hơn cả về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh chiến thuật, Maroc sẽ tiếp tục hành trình rực rỡ của mình ở World Cup 2026.

Dự đoán: Maroc thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi

Maroc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.