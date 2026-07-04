4h ngày 5/7, sân Lincoln Financial Field:

Pháp bước vào trận gặp Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026 với tư thế của ứng viên vô địch, đồng thời cũng là một bài toán mà cả thế giới chờ đợi.

Trước mặt Pháp là một khối bê tông mang tên Paraguay, đội bóng vừa loại Đức bằng thứ bóng đá thực dụng, không ngại va chạm.

Paraguay phòng thủ chắc chắn và phản công hiệu quả. Ảnh: CONMEBOL

Paraguay không phải đội kiểm soát bóng. Trong quá khứ, từ Copa America đến World Cup, họ luôn thể hiện hình ảnh cỗ xe buýt nhiều tầng, bịt kín phần sân nhà và không ngại va chạm mạnh.

Sau cú sốc thua Mỹ 1-4 ở ngày ra quân, Paraguay gần như thay da đổi thịt. Đại diện Nam Mỹ trở lại phiên bản thực dụng nhất để thắng Thổ Nhĩ Kỳ, rồi hòa Australia trong cuộc chiến mà không ai cần phải nỗ lực nhiều.

Đỉnh cao cho sự thực dụng là cách Paraguay tặng vé máy bay cho Đức về nước sớm, mở ra cuộc chuyển giao lớn với đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.

Từ một đội tưởng như dễ vỡ, đội bóng của HLV Gustavo Alfaro trở thành tập thể rất khó xuyên phá.

Tuy nhiên, Pháp ở một vị thế hoàn toàn khác. “Les Blues” đang chơi bóng với sự thoải mái và sức mạnh mà mọi đối thủ đều e ngại.

Bộ ba Michael Olise, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đang đem lại cho Didier Deschamps nhiều phương án tấn công.

Bên cạnh đó, Deschamps còn có Desire Doue và Barcola để xoay tua với 3 ngôi sao kể trên.

Olise là mũi khoan kỹ thuật, người có thể nhận bóng giữa các lớp phòng ngự, đảo chân, đổi hướng và mở ra đường chuyền không thể cản phá.

Mbappe bùng nổ như chưa từng có chấn thương trong nửa mùa trước ở Real Madrid, cực kỳ nhanh nhẹn và nhạy bén.

Dembele là phiên bản toàn diện, có thể hoán đổi vai trò với Olise hoặc Mbappe. Quả bóng vàng 2025 có khả năng tạo khác biệt trong những tình huống tưởng như không thể.

Hàng công Pháp sẽ giải mã được Paraguay. Ảnh: FFF

Trước Paraguay, tốc độ đơn thuần có thể chưa đủ. Vì vậy, Pháp sẽ chậm rãi triển khai bóng để những mũi khoan của mình từng bước phá vỡ cấu trúc mà đại diện Nam Mỹ xây dựng.

Trong khi bộ ba Olise – Mbappe – Dembele gây sức ép, tuyến sau của Pháp cũng có thể hưởng lợi.

Khối bê tông Paraguay rất chắc chắn, và sẽ chọn kịch bản như trận gặp Đức. Dù vậy, Pháp có nhiều cơ sở để tin vào chiến thắng trong 90 phút chính thức.

Đội hình dự kiến:

Paraguay (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Desire; Mbappe.

Dự đoán: Pháp thắng 2-0.