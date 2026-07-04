Paraguay đã làm đảo lộn dự đoán về viễn cảnh người Đức và Pháp phải loại nhau ngay vòng 16 đội World Cup 2026. Thay vào đó, chính họ đã tiễn thầy trò Nagelsmann về nước sớm, sau khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 120 phút).

Pháp quá mạnh so với Paraguay. Ảnh: Fox Soccer

Đó thực sự là đòn giáng cho một tuyển Đức 4 lần vô địch giải đấu và đang đầy tự tin có thể xòa nhòa hẳn ký ức buồn bị loại ngay vòng bảng ở 2 kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022).

Thế nhưng, Đức đã phải dừng bước ngay vòng 32 đội và Nagelsmann đang đối mặt áp lực phải từ chức, với Jurgen Klopp được nhắm như người thay thế.

Sau khởi đầu tệ hại thua 1-2 trước Mỹ, Paraguay ngày một cho thấy tốt hơn ở World Cup 2026, với sự chắc chắn trở lại nơi hàng thủ. Nhưng phía trước họ là đối thủ còn mạnh hơn cả Đức - ứng viên nặng ký Pháp.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã ghi được 13 bàn, thắng cả 4 trận từ đầu giải, trong đó riêng Mbappe là 6 bàn, cho thấy sức mạnh hàng công của Pháp lớn thế nào.

Trong tay HLV Deschamps có một đội hình tinh nhuệ. Ảnh: B/F Football

Họ thắng 3-1 Senegal, 3-0 Iraq và 4-1 Na Uy ở vòng bảng, trước khi đả bại Thụy Điển 3-0 tại vòng 32 đội. Pháp cho thấy quá mạnh so với đối thủ, như thế không ai có thể ngăn cản họ có mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp, thậm chí giành chức vô địch.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, may mắn có lẽ là thứ mà Paraguay cần nhiều nhất trong trận đấu với Pháp, sau khi điều đó đã hiện hữu cùng họ ở cuộc so tài với Đức.

Dù Paraguay nỗ lực phòng ngự kiên cường, nhưng bên cạnh đó là thực tế, người Đức đã chơi không thật tốt. Họ tung ra đến 21 cú sút, nhưng chỉ trúng đích 6 và kiểm soát bóng tới 76%, thực hiện 725 đường chuyền.

Nhưng Pháp thì khác, như ở trận đấu Thụy Điển chẳng hạn, họ kiểm soát bóng 61%, với 12 cú sút trúng đích trong tổng số 25 cú sút, ghi được 3 bàn. Họ thậm chí có thể ghi được 5-6 bàn.

Paraguay đang rất phấn chấn sau khi loại Đức, nhưng họ khó làm được điều tương tự khi đấu Pháp. Ảnh: B/R Football

Xét về thành tích đối đầu, Pháp chiếm ưu thế với 3 thắng và 2 hòa trong 5 lần gặp nhau giữa 2 đội.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý về vấn đề thời tiết, có thể là một lợi thế cho Paraguay, khi nhiệt độ được dự đoán vào vào khoảng 39 độ C.

Bất kể vậy, chuyên gia ESPN cho rằng, Paraguay sẽ không thể cản bước tiến World Cup của Pháp. Sportsmode dự đoán, Pháp thắng 2-0 Paraguay, trong khi chuyên gia Sportskeeda lựa chọn tỷ số, Mbappe và các đồng đội thắng đại diện Nam Mỹ 3-0.

Đội hình dự kiến:

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.