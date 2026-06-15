Tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán dự báo khó khăn với Croatia, trên sân Dallas ở bang Texas (Mỹ).

Thầy trò Tuchel có màn chạy đà ấn tượng trước thềm giải đấu. Tuyển Anh lần lượt đánh bại New Zealand và Costa Rica ở các trận giao hữu, rồi hủy diệt CLB Miami FC với tỷ số 6-0 trong trận đấu kín.

HLV Thomas Tuchel đã chọn được đội hình xuất phát tuyển Anh trận ra quân - Ảnh: SunSport

Màn trình diễn đó giúp cầu thủ nuôi hy vọng ghi điểm với HLV Tuchel để giành suất đá chính. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Daily Mail, HLV người Đức đã chốt đội hình xuất phát cho trận gặp Croatia.

Đáng chú ý, Marcus Rashford mất vị trí bên hành lang trái vào tay Anthony Gordon. Dù vậy, Tuchel không muốn những cầu thủ bị loại cảm thấy thất vọng, bởi luật cho phép 5 quyền thay người nên cơ hội ra sân vẫn rộng mở với nhiều thành viên.

Bên cánh phải, Noni Madueke nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính, do Bukayo Saka chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

World Cup 2026 đặc biệt nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội bóng tranh tài. HLV Thomas Tuchel đang mang trên vai kỳ vọng đưa tuyển Anh lên đỉnh thế giới sau 60 năm chờ đợi.

Dưới hàng phòng ngự, trung vệ Ezri Konsa được dự đoán sẽ đá cặp cùng John Stones. Tuchel đánh giá cao thể hình, sức mạnh tranh chấp của Konsa. Khả năng triển khai bóng của Stones giúp bộ đôi trên chiếm ưu thế trước phương án khác là Marc Guehi.

Tuyến giữa chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa Jude Bellingham và Morgan Rogers. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Costa Rica, ngôi sao của Real Madrid giành lợi thế để góp mặt trong đội hình xuất phát.

Hai vị trí hậu vệ biên dự kiến thuộc về Nico O'Reilly (trái) và Reece James (phải). Trong khung gỗ vẫn là thủ môn kỳ cựu Jordan Pickford.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm có thể là Declan Rice và Elliot Anderson. Còn đội trưởng Harry Kane tiếp tục lĩnh xướng hàng công Tam Sư.