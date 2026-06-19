Chủ nhà Mỹ và Úc sẽ chạm trán nhau trong trận đấu thứ 2 bảng D World Cup 2026, lúc 2h ngày 20/6, sau khi đều lấy trọn 3 điểm ngày ra quân. Nhưng Mỹ đứng đầu bảng nhờ có hiệu số tốt hơn (+3) so với Úc (+2).

Đoàn quân của HLV Pochettino đã có màn trình diễn làm hài lòng với xem với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Paraguay. Họ hoàn toàn kiểm soát thế trận và lấn át đối thủ khiến Bobadilla phản lưới nhà ngay ở phút thứ 7, trước khi Balogun có được cú đúp ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Paraguay có bàn rút ngắn, nhưng không giúp họ tránh được trận thua đậm, bởi đến phút 90+8, Reyna ấn định chiến thắng 4-1 cho Mỹ.

Hơn ai hết, tuyển Mỹ do HLV Pochettino dẫn dắt hiểu rằng, World Cup 2026 là thời cơ tốt nhất để họ có thể tiến xa ở giải đấu, nhờ điều kiện thuận lợi được chơi trên sân nhà.

Một chiến thắng trước Úc sẽ giúp Mỹ lấy vé vào vòng đấu loại trực tiếp và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng D và họ đang rất quyết tâm để làm điều đó.

Trong khi đó, Úc đã tạo nên bất ngờ khi đả bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, nhờ các pha lập công của Irankunda (27’) và Connor Metcalfe (75’).

Chính xác thì Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả giá vì lối chơi thiệu hiệu quả của mình, để đối thủ làm thay phần còn lại. Họ kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 28 cú sút, trong đó có 7 cú sút trúng đích (so với 8 cú sút và 4 trúng đích của Úc), nhưng lại không tìm được đường vào lưới đối phương.

Nhờ trận thắng này, Úc đang tạm xếp thứ 2 trong bảng – cùng 3 điểm như Mỹ, nhưng hiệu số kém hơn.

Balogun được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ cùng tuyển Mỹ. Ảnh: X World Cup 2026

Mỹ vs Úc là lần gặp ở giải đấu chính thức đầu tiên của 2 đội. Trong quá khứ, họ có 4 trận giao hữu, với Mỹ thắng 2, 1 hòa. Lần gần nhất là vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ thắng Úc 2-1.

So tài với Úc, tuyển Mỹ khả năng tiếp tục tập trung kiểm soát bóng, tận dụng tốc độ ở 2 bên cánh và trên hàng công để gây sức ép lên đối thủ và tạo ra thời cơ ghi bàn. Trong khi đó, Úc có lẹ chọn chơi phòng thủ chặt chẽ, chờ cơ hội phản công.

Ngôi sao chủ lực của Mỹ, Pulisic dù bị đau phải rời sân vào cuối hiệp 1 trận thắng 4-1 Paraguay, phải tập riêng hôm thứ Tư, nhưng được cho không đáng ngại, vẫn có thể ra sân thi đấu.

Mỹ đang trên đà hưng phấn, dù vậy chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon lại đưa ra dự đoán về kết quả trận gặp Úc khá bất ngờ. Ông cho rằng, 2 đội sẽ hòa với tỷ số 1-1.

Nhưng 2 chuyên gia của Sportskeeda và Sportsmole không nghĩ vậy. Họ dự đoán thầy trò Pochettino sẽ thắng và cả 2 cùng chọn tỷ số là Mỹ 2-1 Úc.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Úc: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.