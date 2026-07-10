Vozinha - một trong những hiện tượng bất ngờ nhất World Cup 2026 đã thuyết phục thành công David Beckham đưa anh về Inter Miami.

Thủ thành 40 tuổi sắp gia nhập đội bóng MLS theo dạng chuyển nhượng tự do. Đáng chú ý, anh sẽ trở thành đồng đội với Lionel Messi, người vừa cùng Argentina loại Cape Verde khỏi World Cup.

Màn trình diễn xuất sắc của Vozinha tại giải đấu giúp anh thu hút tới 28,5 triệu người theo dõi trên Instagram, trở thành ngôi sao bùng nổ nhất mạng xã hội.

Vozinha chuẩn bị đầu quân Inter Miami, trở thành đồng đội Messi - Ảnh: Shutterstock

Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết, David Beckham đặc biệt ấn tượng với tài năng của thủ môn kỳ cựu xuyên suốt hành trình tại Bắc Mỹ.

Sau khi thi đấu qua 9 CLB khác nhau, với dấu ấn lớn nhất là quãng thời gian khoác áo Gil Vicente tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, giờ Vozinha chuẩn bị bước vào phòng thay đồ cùng những sêu sao như Messi hay Luis Suarez.

Cape Verde cũng tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Đội bóng châu Phi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở vòng bảng trước khi kéo Argentina vào hiệp phụ tại vòng knock-out.

Vozinha được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha. Nhiều người cũng cho rằng, anh xứng đáng nhận giải thưởng ở cuộc đối đầu Argentina, nhưng cuối cùng danh hiệu thuộc về Messi.

Sau trận, Vozinha tiết lộ cuộc trò chuyện đáng nhớ với tiền đạo người Argentina: "Tôi đến gặp Messi sau trận. Anh ấy ôm tôi và nói: 'Bạn thật tuyệt vời. Người dân Cape Verde chắc hẳn rất tự hào về bạn.' Đó là khoảnh khắc không thể tin nổi.

Được nghe những lời như vậy từ cầu thủ như Leo Messi có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi cảm ơn anh ấy và đáp lại: 'Cảm ơn Leo. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất.'

Sau đó, tôi hỏi liệu chúng ta có thể đổi áo với nhau không. Leo nói sẽ đưa áo cho tôi trong đường hầm, sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn."