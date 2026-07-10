Bản lĩnh Pháp

Sức mạnh như một cỗ xe lu và sự tinh tế như nét vẽ của một cây cọ đã giúp đội tuyển Pháp nghiền ép Maroc trong trận tứ kết.

Cú đặt lòng đẳng cấp của Kylian Mbappe và tuyệt phẩm khác của Ousmane Dembele đưa đội bóng của Didier Deschamps giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Pháp đơn giản là quá mạnh. Ảnh: FFF

“Les Bleus” với nền tảng thể lực, tốc độ và chất lượng kỹ thuật vượt trội đã khiến Maroc – tập thể chơi đầy cuốn hút dưới thời Mohamed Ouahbi – không còn là chính mình.

Pháp cho thấy đẳng cấp vượt trội trong cách kiểm soát trận đấu, áp đặt sức mạnh và tốc độ ở những mét cuối cùng để giành chiến thắng. Đây là lời khẳng định đầy uy quyền của ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Deschamps lần này lựa chọn Desire Doue đá chính – người nổi bật với khả năng xử lý xuất sắc trong không gian hẹp.

Chính anh kiếm về quả phạt đền đưa Pháp vào tứ kết với việc vượt qua hai hậu vệ bằng những pha đảo người mềm mại, trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ở tuyến giữa, Kone tiếp tục thay thế Tchouameni đang chấn thương.

Về phía Maroc, Ouahbi phải giải quyết bài toán khó nhất. Tiền đạo ảo Ismael Saibari không kịp bình phục, trong khi Rahimi – phương án thay thế tự nhiên nhất cho tân binh Bayern Munich – vẫn chỉ ngồi dự bị.

Nhà cầm quân Maroc quyết định sử dụng El Khannousse trong vai trò “số 9 ảo”. Ông cũng điều chỉnh hàng phòng ngự khi đưa Mazraoui vào đá trung vệ cùng Diop.

Mbappe hỏng phạt đền rồi ghi siêu phẩm. Ảnh: FFF

Sự thay đổi này cho thấy Maroc đặc biệt e ngại tốc độ phản công đáng sợ của Pháp sau mỗi lần đoạt bóng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Maroc thực hiện đúng cách phát bóng mà PSG thường áp dụng: đưa bóng thẳng ra biên gần vòng cấm đối phương để lập tức gây sức ép. Đó là lời tuyên bố rằng họ sẽ pressing ngay từ đầu.

Hai đội đều cố gắng thể hiện bản sắc của mình. Hakimi thực hiện một pha giẫm bóng đầy kỹ thuật trong tình huống rondo, còn Brahim Diaz tạo dấu ấn bằng những pha dẫn bóng xộc thẳng vào trung lộ.

Tuy nhiên, Pháp thực dụng hơn nhiều. Mbappe tăng tốc tung cú sút sệt buộc Bono phải đẩy bóng chịu phạt góc, trước khi Upamecano đánh đầu cận thành và thủ môn Maroc lại cứu thua xuất sắc bằng phản xạ tuyệt vời.

Giá trị ngôi sao

Những lời cảnh báo ấy giúp Pháp hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trận đấu. Maroc buộc phải lùi sâu, với hai tiền vệ trụ El Aynaoui và Bouaddi thường xuyên dạt sang hai biên để hỗ trợ hậu vệ cánh cùng tiền vệ biên.

Hakimi mất hút trước người quen Doue. Ảnh: FFF

Khi đội bóng Bắc Phi phải phòng ngự nhiều hơn và cầm bóng ít hơn, Bouaddi gần như không còn cơ hội điều tiết lối chơi.

El Khannousse không thể kết nối tuyến trên, còn Brahim bắt đầu lạc lối trong những pha rê bóng giữa vòng vây đối phương. Ngay cả ý đồ đưa Hakimi bó vào trung lộ để tạo khoảng trống băng lên ở biên cũng bị hàng thủ Pháp hóa giải triệt để.

Thế trận chặt chẽ của Maroc giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn hiệp 1. “Les Bleus” khó khăn trong việc khoan phá khối phòng ngự kín kẽ khi Michael Olise bị phong tỏa, còn Dembele và Doue gần như không có khoảng trống.

Nhưng sau một pha mất bóng của Bouaddi, Mbappe lập tức tăng tốc và buộc Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm.

Chính Mbappe bước lên thực hiện quả phạt đền, nhưng cú sút nhẹ, chìm và quá đơn giản nên Bono đổ người bắt gọn. Thủ môn Maroc đứng vững như từng làm ở World Cup 2022, tiếp tục là chỗ dựa lớn nhất của đội nhà.

Cuối hiệp, Digne suýt mở tỷ số bằng cú sút xa cực mạnh đưa bóng dội xà ngang.

Dembele cũng đóng góp siêu phẩm. Ảnh: FFF

Pháp bước vào giờ nghỉ với cảm giác hoàn toàn vượt trội, tung ra tới 13 cú dứt điểm so với chỉ một của Maroc. Sự khác biệt càng rõ ràng hơn trong hiệp 2.

Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp Pháp giải quyết trận đấu một cách dứt khoát. Mbappe tận dụng pha tranh chấp thành công của Kone, với Doue tham gia, ngay trước vòng cấm để tung cú cứa lòng hoàn hảo.

Bóng vẽ đường cong tuyệt đẹp rồi bay vào lưới. Dù có sải tay dài và phản xạ xuất sắc, Bono cũng hoàn toàn bất lực trước khoảnh khắc thiên tài của ngôi sao tuyển Pháp.

Bàn mở tỷ số phản ánh đúng cục diện áp đảo của Pháp. Không lâu sau, Dembele xuyên thẳng qua trung lộ hàng thủ Maroc rồi tung cú sút chìm hiểm hóc ấn định kết quả.

Maroc vùng lên tìm bàn danh dự, nhưng chỉ tránh được thất bại nặng nề bởi các chân sút Pháp bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội phản công rõ rệt.

Trước một Maroc được cả thế giới ngưỡng mộ, Pháp cho thấy họ vẫn ở một đẳng cấp khác.

(Nguồn: VTV)