Tờ Bild cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) - ông Bernd Neuendorf cùng Giám đốc điều hành Bundesliga Hans-Joachim Watzke sẽ bay tới New York cuối tuần này để hoàn tất các thỏa thuận cuối cùng với Jurgen Klopp.

Báo cáo cho biết, các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn nâng cao. Hai bên gần như thống nhất mọi điều khoản, từ thời hạn hợp đồng, mức lương, thành phần ban huấn luyện, các thỏa thuận tài trợ cho tới vai trò lâu dài của Klopp trong hệ thống Liên đoàn Bóng đá Đức.

Jurgen Klopp chuẩn bị trở thành HLV tuyển Đức - Ảnh: G.B

Cựu HLV Liverpool sẽ hưởng thù lao 7 triệu euro mỗi năm để trở thành tân HLV trưởng tuyển Đức, đồng thời vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình tại tập đoàn Red Bull.

Động thái diễn ra sau khi tuyển Đức trải qua kỳ World Cup 2026 đáng thất vọng, dẫn đến quyết định từ chức của HLV Julian Nagelsmann.

"Cỗ xe tăng" bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên, thất bại trên chấm luân lưu trước Paraguay tại Boston.

Đội bóng của Nagelsmann không thể gượng dậy khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước và cuối cùng phải dừng bước đầy cay đắng.

Trớ trêu thay, Klopp cũng có mặt trên khán đài xem trận đấu đó với vai trò bình luận viên, trực tiếp chứng kiến giấc mơ World Cup của tuyển Đức tan vỡ.



Kurgen Klopp