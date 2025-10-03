Vị tiến sĩ tương lai hiện có hơn 12.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh chia sẻ, thói quen đặc biệt này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn khiến tóc anh “bóng mượt hơn bao giờ hết”.

Trước đó, sau khi tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc và tiết kiệm được khoảng 300.000 nhân dân tệ (hơn một tỷ đồng) khi làm việc tại Thượng Hải, anh quyết định sang Thụy Sĩ tự túc học tiến sĩ y khoa - nơi có chi phí sinh hoạt thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới.

Anh nói với Meiri Renwu rằng, một nghiên cứu sinh quốc tế tại Thụy Sĩ thường cần 1.000-1.500 franc phí sinh hoạt (khoảng 30-45 triệu đồng) mỗi tháng. Vì du học sinh không được phép đi làm thêm, nhiều người phải bỏ dở vì không đủ tiền. Anh thì chọn cách “tiết kiệm đến từng xu” để trụ lại.

Tiến sĩ tương lai phải ăn thức ăn mèo để bổ sung protein, hiến máu để có dùng bữa miễn phí

Trong một bài đăng gây chú ý, vị nghiên cứu sinh cho biết anh thường mua thức ăn mèo tại siêu thị để nạp protein.

“Một túi 3kg chỉ 3,75 franc (hơn 100.000 đồng) nhưng chứa tới 32% đạm. Như vậy, mỗi franc đổi được 256 đơn vị protein - rẻ hơn mọi loại thực phẩm khác ở đây”, anh giải thích.

Tuy nhiên, anh cũng “mách nước” cách ăn ngon: “Đừng bao giờ trộn với sữa vì mùi rất kinh khủng. Tôi thường ăn cùng đậu phộng rang, vừa át mùi vừa no lâu”.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ dùng mọi cách để tiết kiệm chi phí khi đi du học ở nước đắt đỏ. Ảnh minh họa: Unsplash

Chàng trai còn hài hước cho rằng: “Bạn bè học tiến sĩ ai cũng rụng tóc, còn tôi thì tóc ngày càng dày và mượt, chắc nhờ thức ăn mèo có thành phần giúp lông mèo bóng mượt”.

Ngoài chuyện ăn uống “khác người”, vị nghiên cứu sinh còn thường xuyên hiến máu để tranh thủ dùng đồ ăn miễn phí.

“Tại đây, người hiến máu được phục vụ chu đáo: Nước ngọt, sôcôla, sandwich, súp nóng, khoai tây chiên, kẹo dẻo… Tôi thường đặt lịch vào buổi trưa, đúng giờ có đủ món như một bữa buffet miễn phí”, anh kể.

Nhờ lối sống “hà tiện sáng tạo” để duy trì việc học tập, mới đây anh đã nhận được học bổng và chuẩn bị sang Mỹ nghiên cứu tại Đại học Harvard. Anh nói sẽ tiếp tục giữ thói quen tiết kiệm khi sống ở Boston.

Dân mạng Trung Quốc tranh luận sôi nổi

Theo SCMP, câu chuyện của du học sinh tiến sĩ nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một người bình luận: “Anh đúng là huyền thoại. Tôi thử mua thực phẩm cho mèo về ăn theo, nhưng mùi tanh quá, không nuốt nổi”.

Người khác góp ý: “Khổ làm gì, cuối tuần sang Đức mua thịt rẻ còn hơn”.

Một tài khoản khác thì bình luận hài hước: “Anh nên livestream cảnh ăn thức ăn mèo, chắc chắn kiếm được nhiều tiền. À, ở ga Zurich cũng có phát đồ ăn miễn phí đó!”.