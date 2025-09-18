Bà T.Q.H. bị tố sử dụng nội dung 3 luận văn (gồm 2 luận văn thạc sĩ và một luận văn cử nhân) của sinh viên Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2020 để xuất bản bài báo khoa học, cộng điểm trong luận án tiến sĩ.

Liên quan đến vấn đề này, phía Trường Đại học Quốc tế cho hay, hồi cuối tháng 4, trường nhận được công văn của Đại học Kinh tế TPHCM đề nghị hỗ trợ cung cấp khóa luận, luận văn liên quan đến luận án tiến sĩ của bà T.Q.H. 3 ngày sau, nhà trường phản hồi công văn và cung cấp hồ sơ thông tin được yêu cầu, bao gồm 2 luận văn thạc sĩ được bảo vệ năm 2020 và 1 khóa luận tốt nghiệp cử nhân năm 2020, đều tại Trường Đại học Quốc tế.

Trường Đại học Quốc tế. Ảnh: ĐHQT

Đến cuối tháng 5, Đại học Kinh tế TPHCM tiếp tục gửi công văn tới trường yêu cầu hỗ trợ thêm minh chứng về đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan để kiểm tra luận án tiến sĩ có dấu hiệu đạo văn của bà T.Q.H.

Đầu tháng 6, nhà trường đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của Đại học Kinh tế TPHCM. Hồ sơ gồm: Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (năm 2020); các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài cấp ĐH Quốc gia TPHCM (năm 2020); các hồ sơ đăng ký đề tài khoa học công nghệ cấp ĐH Quốc gia TPHCM; báo cáo giữa kỳ và tổng kết các đề tài liên quan (gồm báo cáo chính và phụ lục sản phẩm).

“Chúng tôi đã hỗ trợ cung cấp khóa luận, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học mà trường đang lưu trữ và quản lý liên quan đến luận án tiến sĩ của bà T.Q.H theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Hiện nay, cơ sở đào tạo tiến sĩ cho bà T.Q.H đang giải quyết các vấn đề liên quan. Tới thời điểm này, nhà trường chưa nhận được văn bản phản hồi, kết luận chính thức từ đơn vị này. Khi nhận được văn bản kết luận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định", phía Trường Đại học Quốc tế khẳng định.

Trường Đại học Quốc tế cho hay, về việc xử lý nhân sự khi có vấn đề phát sinh, trường đã ban hành và áp dụng các quy định về nghiên cứu khoa học và học thuật dựa trên quy định của pháp luật và của ĐH Quốc gia TPHCM. Đây là cơ sở quan trọng nhất để xử lý vi phạm và một trong những quy tắc cốt lõi là liêm chính học thuật (academic integrity), yêu cầu giảng viên, sinh viên, học viên phải trung thực, nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu.

Đối với bà T.Q.H, khi nhận được văn bản kết luận chính thức từ cơ sở đào tạo, trường hợp có hành vi bị coi là vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, trường sẽ áp dụng theo đúng quy định hiện hành để xử lý.

Nhà trường cũng đang rà soát, sửa đổi, bổ sung và cập nhật các quy định, quy chế nội bộ để phù hợp với thực tiễn, chẳng hạn lập ra tổ công tác và ban hành kế hoạch để rà soát và xây dựng lại các quy định, quy chế hiện hành.