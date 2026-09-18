Ngày 12/9, hai người chèo thuyền phát hiện một người đàn ông ở khu vực hồ Intermediate, trên đảo Isle Royale thuộc bang Michigan, Mỹ. Vị trí này nằm sâu trong vùng hoang dã và cách đường mòn dành cho người đi bộ hơn 1,6km, theo People.

Người được tìm thấy là ông Craig Berg, 70 tuổi, sống tại thành phố Royal Oak. Ông bị thương và có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhưng vẫn tỉnh táo sau nhiều ngày mất tích.

Ông Berg đến đảo ngày 27/8, dự định thực hiện chuyến đi bộ kéo dài 9 ngày. Người thân cho biết ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài và từng nhiều lần du lịch một mình.

Ông lão 70 tuổi bị lạc trên đảo hoang trong hành trình đi khám phá một mình. Ảnh: People

Khoảng ngày thứ tư của chuyến đi, ông Berg mất dấu đường mòn, rơi xuống một đầm lầy. Điện thoại và ví bị tuột khỏi người, chìm trong bùn nước. Không còn thiết bị liên lạc, ông chỉ có thể tiếp tục di chuyển với hy vọng tìm thấy đường mòn hoặc gặp ai đó.

Theo đài địa phương WDIV, ông Berg vẫn giữ được đồ cắm trại cùng một ít thực phẩm khô. Biết chưa thể nhanh chóng thoát ra ngoài, ông phải chia nhỏ số thức ăn còn lại, thậm chí có những ngày không ăn, còn nguồn nước thì tìm kiếm ở dọc đường.

Để xác định phương hướng, ông Berg dựa vào tấm bản đồ giấy mang theo và vị trí mặt trời. Thế nhưng hành trình diễn ra chậm chạp bởi rừng cây dày đặc và địa hình ẩm ướt.

Suốt nhiều ngày, ông gần như bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Trong khi lực lượng cứu hộ rà soát các đường mòn, ông đã đi lệch sâu vào vùng hoang dã, có lúc cách tuyến đường dành cho người đi bộ hơn 1,6km.

Hành trình ấy kéo dài 11 ngày cho đến khi ông Berg nhìn thấy 2 người chèo thuyền trên hồ Intermediate và vội hét lớn cầu cứu. Lực lượng chức năng sau đó phối hợp với Tuần duyên Mỹ điều trực thăng đến đưa ông ra khỏi đảo.

Được biết, đảo Isle Royale nằm giữa hồ Superior, gần biên giới Mỹ - Canada. Hòn đảo dài khoảng 72km, rộng 14km, phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng rậm, đầm lầy, bờ đá và các hồ nước nằm sâu trong nội địa.

Ngoài hai khu vực đầu đảo phục vụ du khách, nơi đây không có đường bộ và phương tiện cơ giới. Sóng điện thoại cũng rất hạn chế khiến việc liên lạc và tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Để tìm ông Berg, các đội cứu hộ phải di chuyển qua rừng cây dày, sống núi đá và vùng đất ngập nước. Chiến dịch huy động cảnh sát, nhân viên công viên quốc gia, đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ cùng nhiều phương tiện đường thủy và đường không.

Hình ảnh trực thăng cứu hộ đưa ông Berg ra khỏi đảo. Ảnh: U.S. Coast Guard

Trong những ngày lực lượng cứu hộ tìm kiếm, gia đình không biết ông đang ở đâu và còn đủ sức chống chọi hay không. Evan Berg, con trai ông, đã hét lên “Cha còn sống!” ngay khi nhận được tin nhắn báo cha được tìm thấy.

“Ông ở trong tình trạng khá tệ nhưng vẫn ổn. Ông có thể nói chuyện và hỏi xin thức ăn, nước uống. Chúng tôi vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm”, Evan nói. Tại bệnh viện, ông cũng bắt đầu kể với gia đình về những ngày một mình xoay xở trên đảo.

Chi tiết đầy đủ về hành trình sinh tồn chưa được công bố nhưng ông Berg nói với con trai rằng những gì mình trải qua đủ để “viết thành một cuốn sách”.