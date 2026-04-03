Kể từ ngày 3/4, du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam có thể sử dụng ví điện tử Alipay để quét mã VIETQRGlobal. Việc thanh toán được thực hiện tại hàng loạt điểm chấp nhận thuộc mạng lưới NAPAS, từ các trung tâm mua sắm, khách sạn đến các nhà hàng và điểm tham quan du lịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đặc biệt, hệ thống cho phép xử lý giao dịch trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và Việt Nam đồng thông qua hạ tầng thanh quyết toán của Vietcombank. Điều này giúp người dùng có trải nghiệm thanh toán liền mạch và "như ở nhà", góp phần xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ và phương thức giao dịch khi đi du lịch nước ngoài.

Tiền đề cho trải nghiệm tiện lợi này là sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International và Ngân hàng Vietcombank. Sự kiện công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa hai quốc gia diễn ra trong bối cảnh du lịch song phương đang bùng nổ mạnh mẽ.

Theo số liệu, trong năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với gần 5,28 triệu lượt khách, chiếm tới 25% tổng lượng khách. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia có lượng du khách đến Trung Quốc nhiều nhất năm 2025.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết việc hợp tác với Ant International là dấu mốc quan trọng khi hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia của Việt Nam kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán với hơn 1 tỷ người dùng. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm du lịch mà còn góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến hiện đại và thân thiện với công nghệ.

Không chỉ du khách được lợi, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cũng đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn. Với một quy trình thanh toán nhanh gọn và dễ dàng tích hợp, tiểu thương Việt có thể phục vụ hiệu quả dòng khách quốc tế khổng lồ mà không cần đầu tư hệ thống POS phức tạp.

Ông Douglas Feagin, Chủ tịch Ant International, khẳng định: “Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số”.

Ngoài ra, NAPAS và Alipay đang thúc đẩy hoàn thiện chiều thanh toán từ Việt Nam sang Trung Quốc (Vietnam Outbound). Trong tương lai gần, người Việt sẽ có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước (Mobile Banking) để quét mã QR của Alipay khi đi du lịch hoặc công tác tại Trung Quốc.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán song phương qua mã QR với các quốc gia trong khu vực bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Việc không ngừng mở rộng mạng lưới chấp nhận VIETQRGlobal khẳng định vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và hội nhập kinh tế khu vực.