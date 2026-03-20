Trung Quốc đang huy động bộ máy hành chính để trợ cấp cho làn sóng "công ty một người" (OPC) được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Chính quyền các địa phương đang cải tạo các trung tâm dữ liệu và không gian văn phòng bỏ trống thành các vườn ươm miễn phí để thu hút những nhà sáng lập độc lập này.

Cuộc đua do nhà nước dẫn dắt này nhằm mục đích tăng tốc ứng dụng AI và cung cấp "phao cứu sinh" nghề nghiệp cho những nhân viên công nghệ đang đối mặt với tình trạng sa thải diện rộng.

Cuộc đua bơm tiền từ chính quyền địa phương

Các công cụ tự động hóa AI như tác tử lập trình và trình tạo video đã cho phép các cá nhân tự xây dựng sản phẩm công nghệ mà không cần đến vốn đầu tư mạo hiểm hay nhân viên.

Dưới áp lực quốc gia về phát triển ngành công nghiệp AI, chính quyền các địa phương đã tung ra hàng loạt ưu đãi trong vài tháng qua, từ văn phòng miễn phí, giảm giá sức mạnh điện toán đến các khoản vay ưu đãi.

Cơn sốt OPC bắt đầu lan rộng vào tháng 11/2025, khi Tô Châu cam kết xây dựng 30 "cộng đồng OPC" và ươm tạo 1.000 doanh nghiệp một người vào năm 2028. Các địa phương khác nhanh chóng nối gót. Quận Phố Đông (Thượng Hải) đề nghị chi trả chi phí điện toán lên tới 300.000 NDT (1,14 tỷ đồng). Thành phố Vũ Hán tung ra các khoản vay đặc biệt và hứa hỗ trợ bù đắp tổn thất nếu doanh nghiệp vỡ nợ.

Trung Quốc thường xuyên sử dụng sự kết hợp giữa chỉ đạo từ trung ương và cạnh tranh địa phương để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới. Trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm đang thúc đẩy sự bùng nổ AI tại Thung lũng Silicon, Trung Quốc lại dựa vào chính sách và tài trợ của chính phủ.

Khát khao thúc đẩy ứng dụng AI, một số chính quyền quận thậm chí còn trợ cấp cho các doanh nhân để tích hợp OpenClaw - một tác tử AI mã nguồn mở đang gây sốt có khả năng quản lý email hoặc xây dựng trang web - vào các ứng dụng công nghiệp, bất chấp những rủi ro bảo mật của nền tảng này.

Trong một số trường hợp, chiến dịch OPC là cách để chính quyền tận dụng các tòa nhà văn phòng và trung tâm dữ liệu đang bị bỏ hoang. Một nhân viên kinh doanh tại trung tâm dữ liệu ở tỉnh Chiết Giang tiết lộ cơ sở của họ đang cung cấp văn phòng và điện toán miễn phí qua trợ cấp của chính phủ để thu hút khách hàng dài hạn. Trung tâm này được trang bị chip nội địa và đang chật vật tìm kiếm người dùng vì chip của họ không tích hợp tốt với các kiến trúc được thiết kế để chạy trên chip Nvidia (Mỹ).

Phao cứu sinh cho kỹ sư thất nghiệp

Triển vọng của các startup AI siêu nhỏ này vẫn chưa chắc chắn. Dù giới đầu tư mạo hiểm nhận định hầu hết các OPC sẽ không thể phát triển thành các doanh nghiệp bền vững, các khoản trợ cấp vẫn đang khơi mào cho làn sóng khởi nghiệp mới.

Những ưu đãi này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhân viên công nghệ đang tìm kiếm hướng đi mới giữa bối cảnh sa thải thường xuyên và nguy cơ bị AI thay thế.

Ma Ruipeng (41 tuổi) đã từ bỏ sự nghiệp lập trình 20 năm của mình cách đây ba tháng để xây dựng phần mềm AI hỗ trợ tạo ứng dụng di động. Từ căn hộ ở Bắc Kinh, ông làm việc với ba máy tính và một số công cụ AI, bao gồm Claude Code và Figma. Ông đã cài đặt OpenClaw và đặt tên cho tác tử của mình là "Big House" (Ngôi nhà lớn) - mục tiêu tối thượng cho dự án kinh doanh độc lập của ông.

Dù chưa kiếm được tiền và đang sống dựa vào tiền tiết kiệm, ông Ma vẫn lạc quan: "Chừng nào tôi còn làm việc cùng AI, tôi sẽ không bị nó thay thế. AI là một cơ hội lớn đối với tôi".

(Theo Rest of World)