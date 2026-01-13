Sáng nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa 16 ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến là dịp để cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Nhật

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được giới thiệu.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa 16 ở Trung ương. Ảnh: Minh Nhật

Các ý kiến cũng đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của các nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, hội nghị đã biểu quyết tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả, 100% cử tri thể hiện sự thống nhất thông qua danh sách 122 nhân sự thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa 16 ở Trung ương.