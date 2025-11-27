Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) điều trị thành công cho một ca bệnh nguy kịch. Đó là người đàn ông 47 tuổi làm thợ xây ngã giàn giáo khi đang trát tường. Cú trượt chân khiến ông rơi thẳng xuống từ độ cao hơn 12m. Khi được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, người bệnh không nói được nữa, chỉ thở gấp, tím tái.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: gãy nhiều xương sườn trái; tràn khí, tràn máu màng phổi mức độ nặng; dập phổi lan tỏa; suy hô hấp cấp; máu chảy ồ ạt vào phế nang, phế quản; huyết động bất ổn.

Những tổn thương đó ở cùng một thời điểm là kịch bản nguy hiểm nhất mà bác sĩ hồi sức có thể gặp, nguy cơ cướp đi mạng sống của người bệnh chỉ trong vài giờ.

Bệnh nhân cảm ơn bác sĩ trước ngày xuất viện. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được dẫn lưu khẩn cấp, nội soi cầm máu tối đa nhưng phổi quá nát, máu vẫn chảy ồ ạt vào phế quản. Sau 24 giờ, tình trạng của người bệnh trở nên tồi tệ nhanh chóng: phải đặt nội khí quản, oxy tụt nhanh, CO2 tăng, máu trào liên tục qua ống thở. Nhiều thời điểm, bác sĩ không thể thông khí cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đó là khoảnh khắc ranh giới sinh - tử mong manh đến nghẹt thở. Nếu tiếp tục thở máy theo cách thông thường, người bệnh chắc chắn tử vong. Nếu không kiểm soát được máu trong phổi, ông cũng tử vong.

Quyết định sinh tử lúc nửa đêm

Ngay trong đêm, Khoa Hồi sức tích cực đã hội chẩn khẩn, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Trưởng khoa, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Thủy. Sau đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã đưa ra quyết định: Đặt ECMO V-V (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) ngay lập tức, giúp thay thế hoàn toàn chức năng phổi đưa oxy vào máu, loại bỏ CO2 và cho phổi “nghỉ ngơi” để cầm máu.

Trong 5 ngày, bác sĩ Thủy tiến hành nội soi phế quản hút máu để “giải phóng” đường thở cho bệnh nhân. Thông số ECMO được điều chỉnh theo từng phút. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp, phổi người bệnh bớt chảy máu, thông khí bắt đầu cải thiện, các chỉ số dần ổn định.

Ngày thứ 7 sau tai nạn, bệnh nhân được cai ECMO thành công. Ông tiếp tục được hồi sức - vật lý trị liệu - chăm sóc toàn diện. Sau 3 tuần nhập viện, bệnh nhân trở về với gia đình.

Chia sẻ thêm về trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Lâm, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân từ khi nhập viện nói: “Trong hồi sức, làm đúng thôi chưa đủ. Quan trọng nhất là phải làm sớm, làm kịp và làm chính xác cho từng bệnh nhân. Chậm một giờ thôi, kết quả có thể hoàn toàn khác”.