Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19/8) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân trẻ tuổi mắc ung thư tinh hoàn.

Nam thanh niên 19 tuổi có khối u bất thường tại tinh hoàn cách đây 2 năm. Ban đầu khối u nhỏ nhưng vì ngại ngùng, xấu hổ và cho rằng bệnh sẽ tự khỏi nên người bệnh không báo cho bố mẹ. Mặc dù nhiều lần xuất hiện các cơn đau nhưng bệnh nhân vẫn cố chịu.

Khoảng 6 tháng gần đây, khối u to nhanh, đau nhiều, bệnh nhân nói với bố mẹ và được đưa đến viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nam sinh mắc ung thư tinh hoàn giai đoạn muộn với khối u kích thước lên đến 10x15cm.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Thành chia sẻ: "Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ khối u tuy nhiên cuộc sống sau này của bệnh nhân sẽ gặp nhiều khó khăn. Giá như bệnh nhân không ngại và đi khám sớm hơn khi khối u còn nhỏ, khu trú chưa di căn thì sẽ phẫu thuật được triệt căn, tiên lượng tốt hơn”.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Thành khuyên nam giới khi có bất thường vùng tinh hoàn (đau tức, sờ thấy khối bất thường,...) cần khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh trường hợp để lại di chứng, ảnh hưởng nặng nề về sau do đến viện quá muộn.

Bác sĩ Thành cũng lưu ý các bậc phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn nữa tới sức khỏe các con, đặc biệt sức khỏe sinh sản. Ở độ tuổi dậy thì, các con thường ngại chia sẻ, càng cần bố mẹ có sự quan tâm nhiều hơn.

Ung thư tinh hoàn có chữa khỏi?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ung thư tinh hoàn là tình trạng xuất hiện một khối u ác tính tại một hay cả hai tinh hoàn. Đó là nguyên nhân ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, chất lượng phát triển đặc điểm giới tính nam.

Ung thư tinh hoàn thường được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn I: Khối u khu trú ở tinh hoàn; Giai đoạn II: Tế bào ung thư đã lan ra hạch bạch huyết ở vùng bụng dưới; Giai đoạn III: Ung thư di căn tới những vùng khác trên cơ thể.

Bệnh có khả năng chữa trị thành công rất cao nếu được phát hiện sớm. Cụ thể, nếu phát hiện chữa trị u tinh hoàn ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm là 98%; ở giai đoạn II là 95% nhưng đến giai đoạn III thì chỉ còn 6%. Nếu bệnh nhân đã có di căn hạch thì tiên lượng xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu.