Chiều 29/7, anh Phạm Tuấn Hùng (20 tuổi, quê Hà Nội), sinh viên năm thứ hai ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, đã kịp thời hồi sức tim phổi (CPR), cứu sống một người đàn ông bị đuối nước tại bãi biển Hải Hòa (Thanh Hóa).

Chia sẻ với PV VietNamNet, Hùng cho biết khoảng 16h10, khi đang cùng gia đình du lịch tại Hải Hòa, Hùng cùng em trai phát hiện nhiều người tập trung ở khu vực bờ biển. Hai anh em lập tức chạy tới thì thấy một người đàn ông vừa được đưa từ biển lên trong tình trạng bất tỉnh.

Lúc tiếp cận hiện trường, Hùng nhận thấy một người dân đang ép tim cho nạn nhân nhưng chưa đúng kỹ thuật. Do lần đầu đối mặt với một ca cấp cứu ngoài thực tế, nam sinh không tránh khỏi bối rối trong vài giây đầu.

Video Hùng ép tim cứu nạn nhân. Nguồn: NVCC.

"Đúng lúc đó, bố tôi hỏi: 'Họ làm đúng kỹ thuật không con?'. Câu hỏi ấy giúp tôi lấy lại bình tĩnh và lập tức tiến đến thay thế. Tôi bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho nạn nhân", Hùng kể.

Trong quá trình cấp cứu, Hùng hướng dẫn một người dân phối hợp thổi ngạt, trong khi lực lượng công an nhanh chóng giải tỏa đám đông để tạo không gian cho việc hồi sức.

Sau nhiều phút ép tim và khoảng 2-3 chu kỳ thổi ngạt, người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu hồi phục khi ho ra nước và tự thở trở lại. Hùng tiếp tục theo dõi, giảm lực ép tim, đồng thời kiểm tra mạch, hô hấp và ý thức cho bệnh nhân.

Hùng và nạn nhân chụp tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

"Nạn nhân đã có thể trả lời những câu hỏi đơn giản, tự mở miệng để kiểm tra đường thở và làm theo các hướng dẫn. Lúc đó tôi biết việc hồi sức đã có kết quả", nam sinh chia sẻ.

Khoảng 16h17-16h20, xe công an có mặt tại hiện trường, đúng thời điểm nạn nhân đã lấy lại ý thức. Người đàn ông sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn để tiếp tục điều trị.

Trên đường đến bệnh viện, Hùng tiếp tục theo dõi mạch, nhịp thở và liên tục trò chuyện để đánh giá tình trạng tỉnh táo của người bệnh. Khi tới bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân. Sau thăm khám, ê-kíp xác nhận chức năng tim và phổi của nạn nhân đã ổn định.

"Đến lúc nghe bác sĩ thông báo tim, phổi của bệnh nhân đã ổn định, tôi mới thực sự thở phào sau quãng thời gian căng thẳng", Hùng nói.

Sau khi hoàn tất việc bàn giao và tường trình sự việc, nam sinh mới biết thời điểm được cứu, người đàn ông không có người thân đi cùng. Hành động bình tĩnh, vận dụng những kiến thức được học của Hùng cùng sự phối hợp của người dân và lực lượng chức năng đã góp phần giành lại sự sống cho nạn nhân ngay trên bãi biển.

Hùng cho biết cậu được đào tạo kỹ năng hồi sức tim phổi (CPR) từ năm thứ hai thông qua môn Điều dưỡng cơ bản tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, trước đó nam sinh này chỉ thực hành trên mô hình và đây là lần đầu tiên trực tiếp cấp cứu một người bệnh ngoài thực tế.

"Tôi chưa từng đi trực hay tham gia cấp cứu tại bệnh viện nên lúc đầu cũng rất bỡ ngỡ. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi chỉ nghĩ phải vận dụng những gì đã được học để cứu người", Hùng chia sẻ.

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