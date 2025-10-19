Tối 18/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại các tuyến đường trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe container. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 20-23h, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đã bị CSGT kiểm tra, xử lý. Đáng nói, hầu hết các trường hợp vi phạm đều đưa ra lý do để giải thích, nhưng lực lượng CSGT vẫn kiên quyết xử lý.

Tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao với đường NA7, tổ công tác do Trung tá Trần Văn Anh làm tổ trưởng tiến hành lập chốt, kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện ô tô và xe máy có dấu hiệu vi phạm.

Nam công nhân có nồng độ cồn "kịch khung" khi điều khiển xe máy. Ảnh: X.A

Tại đây, một thanh niên điều khiển xe máy bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, người này có mức nồng độ cồn lên đến 0,443 mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, người này cho biết tên là D.P (SN 1988, quê An Giang, tạm trú phường Bình Dương, TPHCM), trong người cũng không mang theo GPLX, giấy đăng ký xe và các loại giấy tờ tùy thân, kể cả ứng dụng VNeID để chứng minh.

Anh D.P cho biết, mình làm công nhân tại phường Vĩnh Tân (TPHCM). Vào buổi tối sau khi đi làm về anh chạy xe máy đến phường Chánh Phú Hòa để gặp gỡ bạn lâu năm không gặp. Do nể nang bạn, anh D.P đã uống 2 lon bia trước khi điều khiển xe máy về nhà. Anh này cũng lập luận mình hoàn toàn tỉnh táo khi điều khiển xe.

Theo cán bộ CSGT thuộc tổ công tác, với mức vi phạm này tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước GPLX trong 23 tháng.

Thanh niên cho biết chỉ "nhấp môi" nhưng vẫn có nồng độ cồn trong hơi thở. Ảnh: X.A

Cũng tại nút giao này, một thanh niên khác điều khiển xe máy bị kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn. Người này cho biết mình đang đưa đồ ăn về nhà cho vợ, trước đó chỉ cầm ly bia “nhấp môi” với bạn.

Còn tại khu vực “cửa ngõ” khu công nghiệp VSIP2 (thuộc địa bàn khu phố 3, phường Chánh Phú Hòa), tổ công tác phát hiện nhiều công nhân có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy.

Anh T. uống 4 lon bia sau khi tan ca, kết quả kiểm tra nồng độ cồn 0,318 mg/lít khí thở. Ảnh: X.A

Một trong những trường hợp vi phạm tại đây bị CSGT xử lý là anh L.T.T. (SN 1997, quê An Giang). Anh T. cho hay, sau khi tan ca ở công ty, anh và một số đồng nghiệp rủ nhau tới quán ăn để nghỉ ngơi “giải trí” và uống 4 lon bia. Đến tối cùng ngày, anh thấy mình vẫn còn tỉnh táo nên điều khiển xe máy về nhà; nhưng khi bị CSGT dừng xe kiểm tra thì có mức nồng độ cồn 0,318 mg/lít khí thở.

Theo ghi nhận, các trường hợp vi phạm tại thời điểm tổ công tác kiểm tra chủ yếu là người điều khiển xe máy, nhiều tài xế ô tô cũng bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng không vi phạm.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.