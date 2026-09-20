Trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu giúp người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, tiếp cận thông tin cảnh báo, nhận diện rủi ro và chủ động ứng phó, qua đó góp phần giảm nghèo thông tin. Về lâu dài, năng lực thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu giúp hạn chế thiệt hại về sinh kế, tài sản và thu nhập, tạo nền tảng để địa phương giảm nghèo bền vững.

Với mục tiêu góp phần hỗ trợ người dân vùng khó khăn và các nhóm đối tượng yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có khả năng chống chịu với các rủi ro khí hậu và thiên tai, thông qua Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội, Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Ireland đã tài trợ triển khai chương trình “Tiến về phía trước” tại 3 tỉnh Quảng Trị, Tuyên Quang, Phú Thọ trong giai đoạn 2022 – 2028.

Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ba Tầng được trải nghiệm nhiều hoạt động theo khung trường học an toàn, giúp nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại tỉnh Quảng Trị, chương trình “Tiến về phía trước” được thực hiện bởi tổ chức Plan International Việt Nam. Trong đó, “Trường học an toàn nhằm nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro thiên tai cho trẻ em và các trường học” là một mô hình được chương trình tập trung triển khai, với quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm.

Là 1 trong 19 cơ sở giáo dục tại Quảng Trị triển khai các hoạt động trường học an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ba Tầng, xã A Dơi đã xây dựng và cập nhật kế hoạch trường học an toàn, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên; đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông và hỗ trợ học sinh thực hiện các sáng kiến do chính các em đề xuất.

Ông Nguyễn Xuân Bốn, Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Ba Tầng nhấn mạnh sự cần thiết của việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Bốn, Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Ba Tầng cho hay, qua hơn 10 năm công tác và giảng dạy, ông nhận thấy thời tiết tại địa phương ngày càng khắc nghiệt, với mùa khô kéo dài và nhiều đợt mưa lớn, mưa dầm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh và sinh kế của người dân.

Trong bối cảnh đó, việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu là vô cùng cần thiết. Trước đây, các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức chủ yếu cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết. Nhờ sự đồng hành của Plan International Việt Nam và chương trình “Tiến về phía trước”, nhà trường đã triển khai các câu lạc bộ và mô hình trải nghiệm như vườn rau, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, làm phân bón và chăm sóc cây trồng. Qua đó, học sinh được trực tiếp thực hành, vận dụng kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu vào những hoạt động cụ thể trong đời sống.

“Điều quan trọng là học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu mà còn hình thành kỹ năng thích ứng, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và cộng đồng. Quá trình trải nghiệm cũng giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm và chia sẻ kiến thức với người dân địa phương”, ông Nguyễn Xuân Bốn nhấn mạnh.

Ông Hồ Sỹ Phong, Tổng phụ trách đội trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ba Tầng hướng dẫn các thành viên Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi thảo luận về chủ đề thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một điểm nổi bật của trường TH&THCS Ba Tầng là vai trò chủ động của Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi trong việc thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ những ý tưởng của học sinh, nhà trường đã phát triển mô hình quản lý rác thải theo hướng tuần hoàn, bao gồm phân loại rác tại nguồn, thu gom và bán rác tái chế để gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủ rác hữu cơ thành phân bón phục vụ vườn rau bán trú.

Là người trực tiếp hướng dẫn học sinh trong các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, ông Hồ Sỹ Phong, Tổng phụ trách đội trường TH&THCS Ba Tầng đánh giá: Hoạt động của câu lạc bộ đã đạt hiệu quả rõ rệt, giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổ khi hậu và đặc biệt là các em có thêm sự tự tin.

“Sau khi tham gia câu lạc bộ, các em học sinh trở thành những “cầu nối”, tình nguyện viên tích cực, truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho bạn bè trong lớp và trường. Hoạt động của nhóm cũng tạo chuyển biến tích cực về hành vi của học sinh. Các em có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh, đặc biệt là biết phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế, bỏ rác đúng nơi quy định”, ông Phong chia sẻ.